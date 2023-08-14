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К Газовому союзу России, Узбекистана и Казахстана могут присоединиться другие – МИД РФ

Газовый союз Фото: pixabay
Тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен за счет других стран. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, сообщает Zakon.kz.

Дмитрий Биричевский заявил, что интерес к этому газовому союзу проявляют и другие страны, однако он не уточнил, какие, сообщает Kun.uz.

"Мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников".Дмитрий Биричевский

Россия в ноябре 2022 года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран.

В январе 2023 года "Газпром" и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли. В Ташкент уточняли, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия – Центр" после проведения технических исследований.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в конце мая отмечал, что параметры проекта газового союза прорабатываются, уточняются объемы капиталовложений.

Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия – Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

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