Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

О "тройственном газовом союзе" высказались в Минэнерго Казахстана

О "тройственном газовом союзе" высказались в Минэнерго Казахстана Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве энергетики Казахстана 14 августа 2023 года высказались о "тройственном газовом союзе" между РК, Россией и Узбекистаном, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что "тройственный газовый союз" России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен за счет других стран. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Материал по теме

К Газовому союзу России, Узбекистана и Казахстана могут присоединиться другие – МИД РФ
"Инициатива по формированию трехстороннего сотрудничества между Республикой Казахстан, Российской Федерацией и Республикой Узбекистан в газовой отрасли в ноябре 2022 года озвучена со стороны Российской Федерации. Вместе с тем официальных предложений ни от российской, ни от узбекской сторон не поступало".Официальный представитель Минэнерго РК Шынгыс Ильясов

Он уточнил, что "сотрудничество в газовой сфере с указанными странами проводится в двустороннем формате на основании взаимовыгодных партнерских отношениях".

"Учитывая, что газотранспортная система Казахстана имеет свободные мощности по транзиту российского газа в направлении Республики Узбекистан, между правительством Республики Казахстан и ПАО "Газпром" подписан План мероприятий по организации работ по подготовке магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр" к транспорту российского газ в Республику Узбекистан".Шынгыс Ильясов

Таким образом, как подчеркнул официальный представитель Минэнерго РК, "на сегодня проводится работа по технической подготовке казахстанского участка МГ "Средняя Азия – Центр" для транспортировки российского газа по территории Казахстана в Узбекистан".

"Завершение которых планируется 1 октября 2023 года".Шынгыс Ильясов

Читайте также

Итоги дня: бесплатное питание школьников, забастовка шахтеров и сдача экзаменов на водительские права

Динара Халдарова
Россия МЭ РК Казахстан Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему сотовые операторы повышают тарифы без согласия абонентов
Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов
Прогноз на неделю: что ожидает знаки зодиака до 20 августа
Прогноз на неделю: что ожидает знаки зодиака до 20 августа
Макаревич похвастался крупным уловом на Балхаше
Макаревич похвастался крупным уловом на Балхаше
В Казахстане впервые начали выращивать бананы в промышленных масштабах
В Казахстане впервые начали выращивать бананы в промышленных масштабах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления