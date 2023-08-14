О "тройственном газовом союзе" высказались в Минэнерго Казахстана

В Министерстве энергетики Казахстана 14 августа 2023 года высказались о "тройственном газовом союзе" между РК, Россией и Узбекистаном, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что "тройственный газовый союз" России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен за счет других стран. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

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"Инициатива по формированию трехстороннего сотрудничества между Республикой Казахстан, Российской Федерацией и Республикой Узбекистан в газовой отрасли в ноябре 2022 года озвучена со стороны Российской Федерации. Вместе с тем официальных предложений ни от российской, ни от узбекской сторон не поступало". Официальный представитель Минэнерго РК Шынгыс Ильясов

Он уточнил, что "сотрудничество в газовой сфере с указанными странами проводится в двустороннем формате на основании взаимовыгодных партнерских отношениях".

"Учитывая, что газотранспортная система Казахстана имеет свободные мощности по транзиту российского газа в направлении Республики Узбекистан, между правительством Республики Казахстан и ПАО "Газпром" подписан План мероприятий по организации работ по подготовке магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр" к транспорту российского газ в Республику Узбекистан". Шынгыс Ильясов

Таким образом, как подчеркнул официальный представитель Минэнерго РК, "на сегодня проводится работа по технической подготовке казахстанского участка МГ "Средняя Азия – Центр" для транспортировки российского газа по территории Казахстана в Узбекистан".