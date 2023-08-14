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Ресторан рок-звезды сгорел на Гавайях

барабанщик Fleetwood Mac Фото: wikimedia
По словам барабанщика группы Fleetwood Mac Мика Флитвуда, города Лахайна больше нет, а стихийное бедствие, ставшее самым смертоносным лесным пожаром в США за последние сто лет, стало "невероятным потрясением для всех", сообщает Zakon.kz.

Британская рок-звезда Мик Флитвуд, проживший на Гавайях несколько десятилетий, заявил, что ситуация в Лахайне "катастрофическая" после смертоносных лесных пожаров, унесших жизни по меньшей мере 93 человек, сообщает Sky News.

Музыкант заявил, что стихийное бедствие стало "невероятным потрясением для всех", и охарактеризовал происходящее как "полное опустошение".

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Флитвуд рассказал, что в момент пожара он находился в Лос-Анджелесе у родственников, но сразу же вылетел обратно, захватив с собой припасы.

Дом рок-звезды остался нетронутым, но город Лахайна, где он владеет популярным рестораном, был разрушен. На этой неделе его ресторан Fleetwood's on Front St должен был отпраздновать свою 11-ю годовщину, но был уничтожен огнем.

Многие местные жители Лахайны опасаются, что состоятельные иностранцы и застройщики увидят в земле "золотую жилу".

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