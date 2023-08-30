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Пожар в Греции назвали крупнейшим в Европе за последние два десятка лет

Sky News Фото: Тwitter/SkyNews
В Греции чуть менее двух недель бушует крупный лесной пожар. По данным Европейского союза, стихийное бедствие стало крупнейшим в альянсе за последние 23 года, сообщает Zakon.kz.

Пожар в греческом регионе Эврос полыхает уже 12-й день. За это время в огне погибли 20 человек, тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома и экстренно эвакуироваться. Правительство Греции обратилось к странам ЕС за помощью в предоставлении техники для тушения, так как пламя потушить так и не удается.

Как пишет SkyNews, в Европейской комиссии назвали пожар самым крупным в ЕС за последние 23 года. Дело в том, что Европейская информационная система по лесным пожарам начала регистрировать данные в 2000 году.

Ранее стало известно, что масштабный пожар подбирается к Афинам. При этом со стихией продолжают бороться более 600 пожарных. Стихия уже опустошила территорию в 77 тысяч гектаров.

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