От проливных дождей в Индии погибли более 40 человек

Среди погибших значатся по меньшей мере девять человек, которые погибли в результате наводнения, обрушившего храм в столице штата Шимла в популярном туристическом районе.



Пятерых человек из храма удалось спасти, но от 20 до 25 человек остаются в ловушке, спасательные работы продолжаются.

Власти Индии призывают людей оставаться дома, не приближаться к рекам и районам, подверженным оползням.

Really horrifying. Keep Devbhumi Himachal in your prayers. Unplanned growths and rampant exploitation of natural resources had put #HimachalPradesh in a dangerous position. Flood rips apart these houses in Himachal Pradesh, India. #HimachalPradesh #HimachalFloods #CloudBurst… pic.twitter.com/wgd1vlz4pU