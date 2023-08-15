От проливных дождей в Индии погибли более 40 человек
Среди погибших значатся по меньшей мере девять человек, которые погибли в результате наводнения, обрушившего храм в столице штата Шимла в популярном туристическом районе.
Пятерых человек из храма удалось спасти, но от 20 до 25 человек остаются в ловушке, спасательные работы продолжаются.
"Тела погибших были извлечены, и местная администрация усердно работает над расчисткой завалов", - написал главный министр штата Сухвиндер Сингх Суху.
Власти Индии призывают людей оставаться дома, не приближаться к рекам и районам, подверженным оползням.
Really horrifying. Keep Devbhumi Himachal in your prayers. Unplanned growths and rampant exploitation of natural resources had put #HimachalPradesh in a dangerous position. Flood rips apart these houses in Himachal Pradesh, India. #HimachalPradesh #HimachalFloods #CloudBurst… pic.twitter.com/wgd1vlz4pU— Gv (@Jiwan909) August 14, 2023
Химачал-Прадеш был одним из наиболее пострадавших штатов в этот сезон дождей. В июле более 30 человек в штате погибли в результате внезапных наводнений и оползней.