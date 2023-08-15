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От проливных дождей в Индии погибли более 40 человек

потоп Фото: freepik
В штате Химачал-Прадеш на севере Индии в результате проливных дождей и оползней погиб 41 человек, сообщает Zakon.kz.

Среди погибших значатся по меньшей мере девять человек, которые погибли в результате наводнения, обрушившего храм в столице штата Шимла в популярном туристическом районе.

Пятерых человек из храма удалось спасти, но от 20 до 25 человек остаются в ловушке, спасательные работы продолжаются.

"Тела погибших были извлечены, и местная администрация усердно работает над расчисткой завалов", - написал главный министр штата Сухвиндер Сингх Суху.

Власти Индии призывают людей оставаться дома, не приближаться к рекам и районам, подверженным оползням.

Химачал-Прадеш был одним из наиболее пострадавших штатов в этот сезон дождей. В июле более 30 человек в штате погибли в результате внезапных наводнений и оползней.

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Мухит Турсынали
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