Трампу предъявили обвинения в четвертый раз

В штате Джорджия Дональду Трампу и нескольким его союзникам предъявили обвинения в разработке плана по отмене результатов выборов 2020 года в этом штате, сообщает Zakon.kz.

Это уже четвертое уголовное дело, возбужденное против бывшего президента, и второе, в котором утверждается, что он пытался подтасовать результаты голосования, сообщает The Guardian.



Обвинительное заключение, вынесенное присяжными Фултонского округа против Трампа, стало результатом двухлетнего расследования.

Поводом для расследования послужил телефонный звонок, сделанный в январе 2021 года. По версии следствия, Трамп предложил госсекретарю-республиканцу штата Джорджия помочь ему "найти 11 780 голосов", необходимых для того, чтобы отменить его поражение от демократа Джо Байдена.