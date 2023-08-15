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Трампу предъявили обвинения в четвертый раз

бывший президент США Фото: wikimedia
В штате Джорджия Дональду Трампу и нескольким его союзникам предъявили обвинения в разработке плана по отмене результатов выборов 2020 года в этом штате, сообщает Zakon.kz.

Это уже четвертое уголовное дело, возбужденное против бывшего президента, и второе, в котором утверждается, что он пытался подтасовать результаты голосования, сообщает The Guardian.

Обвинительное заключение, вынесенное присяжными Фултонского округа против Трампа, стало результатом двухлетнего расследования.

Поводом для расследования послужил телефонный звонок, сделанный в январе 2021 года. По версии следствия, Трамп предложил госсекретарю-республиканцу штата Джорджия помочь ему "найти 11 780 голосов", необходимых для того, чтобы отменить его поражение от демократа Джо Байдена.

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