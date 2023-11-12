Трамп требует прямой трансляции суда над ним по поводу подрыва выборов

Адвокаты Дональда Трампа запросили разрешение на прямую телетрансляцию в зале суда его судебного процесса по обвинениям в сговоре с целью отменить свое поражение на президентских выборах 2020 года, сообщает Zakon.kz.

Юридическая заявка подана на фоне заявлений Трампа, что он является жертвой преследования со стороны Белого дома, пишет The Guardian.

Сам судебный процесс планируют начать в марте 2024 года.

Действующее уже несколько десятилетий правило запрещает телевизионную трансляцию уголовных и гражданских процессов в федеральном суде, на которых публика обычно может присутствовать лично. В пятистраничном заявлении, поданном адвокатами Трампа, это правило не упоминается.

"Обвинение желает продолжить эту пародию в темноте. Президент Трамп призывает к солнечному свету. Каждый человек в Америке и за ее пределами должен иметь возможность изучить это дело воочию и наблюдать, как в суде президент Трамп оправдывает себя по этим необоснованным и политически мотивированным обвинениям", - говорится в заявлении, опубликованным Politico.

Документ завершается подтверждением заявления Трампа о том, что он считает, что выборы были сфальсифицированы и украдены.

Прокуроры по этому делу сослались на решение федерального суда запретить вещание в ответ на попытки многочисленных средств массовой информации получить разрешение освещать судебный процесс в прямом эфире по телевидению. Обвинение также утверждало, что телевизионная трансляция процесса может представлять опасность для судебного разбирательства, в том числе способствовать потенциальному запугиванию свидетелей и присяжных заседателей.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп появился зале суда в Нью-Йорке на слушании по делу о завышении бывшим американским лидером стоимости активов для получения кредитов.

