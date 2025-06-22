Сразу 15 пар близнецов выпустила школа в США

Средняя школа "Плейнвью-Олд-Бэтпейдж" имени Джона Кеннеди на Лонг-Айленде выпустила в этом учебном году сразу 15 пар близнецов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Independent, всего в 2025 году школу окончили почти 500 человек. Среди них оказались студенты, чьи родители познакомились в местном клубе близнецов более 10 лет назад. Они решили отдать детей в одно учебное заведение.

Школьники знают друг друга еще с детского сада. Их семьи часто собираются вместе и устраивают совместные поездки. У близнецов есть групповой чат, в котором они поддерживают друг друга в период экзаменов.

"Честно говоря, когда мы вместе, комната наэлектризована. Нам всем очень комфортно друг с другом, у нас есть общие переживания, так что мы многим делимся. Это по-настоящему круто", – поделилась одна из близняшек Синди Монка.

Все 15 пар – разнояйцевые близнецы, поэтому выглядят они все по-разному.

"Это, впрочем, не делает связь между ними менее крепкой", – подчеркнула выпускница Бари Коэн.

Со слов девушки, когда дело касается близнецов мальчик-девочка, многие думают, что они просто братья и сестры.

"На самом деле это нечто большее, потому что мы проходим через одни и те же вещи в одно и то же время", – отметила она.

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