Сразу 15 пар близнецов выпустила школа в США
Фото: Instagram/pobschools
Средняя школа "Плейнвью-Олд-Бэтпейдж" имени Джона Кеннеди на Лонг-Айленде выпустила в этом учебном году сразу 15 пар близнецов, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Independent, всего в 2025 году школу окончили почти 500 человек. Среди них оказались студенты, чьи родители познакомились в местном клубе близнецов более 10 лет назад. Они решили отдать детей в одно учебное заведение.
Школьники знают друг друга еще с детского сада. Их семьи часто собираются вместе и устраивают совместные поездки. У близнецов есть групповой чат, в котором они поддерживают друг друга в период экзаменов.
"Честно говоря, когда мы вместе, комната наэлектризована. Нам всем очень комфортно друг с другом, у нас есть общие переживания, так что мы многим делимся. Это по-настоящему круто", – поделилась одна из близняшек Синди Монка.
Все 15 пар – разнояйцевые близнецы, поэтому выглядят они все по-разному.
"Это, впрочем, не делает связь между ними менее крепкой", – подчеркнула выпускница Бари Коэн.
Со слов девушки, когда дело касается близнецов мальчик-девочка, многие думают, что они просто братья и сестры.
"На самом деле это нечто большее, потому что мы проходим через одни и те же вещи в одно и то же время", – отметила она.
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