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12 человек погибли в результате мощного взрыва в Доминикане

взрыв Фото: freepik
По меньшей мере 12 человек погибли и еще 65 получили ранения в результате взрыва в Доминиканской Республике, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению во вторник, около 55 человек также пропали без вести после инцидента в понедельник, который произошел в Вилья-Вальдес, провинция Сан-Кристобаль, пишет CNN.

В результате взрыва возле торгового центра полностью обрушились три строения.

последствия взрыва

Фото: Jolivel Brito/AP

последствия взрыва

Фото: Jolivel Brito/AP

последствия взрыва

Фото: Jolivel Brito/AP

В выступлении из Национального дворца в понедельник президент Луис Абинадер выразил обеспокоенность ситуацией и сказал, что внимательно следит за событиями.

Абинадер приказал мобилизовать службы экстренной помощи, в том числе 20 машин скорой помощи и 14 пожарных машин, для реагирования на инцидент, сообщили в экстренных службах.

По меньшей мере 89 человек погибли в результате пожара в историческом городе Лахайна на гавайском острове Мауи.

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