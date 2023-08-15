12 человек погибли в результате мощного взрыва в Доминикане
Согласно заявлению во вторник, около 55 человек также пропали без вести после инцидента в понедельник, который произошел в Вилья-Вальдес, провинция Сан-Кристобаль, пишет CNN.
В результате взрыва возле торгового центра полностью обрушились три строения.
Фото: Jolivel Brito/AP
Фото: Jolivel Brito/AP
Фото: Jolivel Brito/AP
В выступлении из Национального дворца в понедельник президент Луис Абинадер выразил обеспокоенность ситуацией и сказал, что внимательно следит за событиями.
Абинадер приказал мобилизовать службы экстренной помощи, в том числе 20 машин скорой помощи и 14 пожарных машин, для реагирования на инцидент, сообщили в экстренных службах.
Multiple explosions near a bakery & plastic factory in the Dominican Republic...#DominicanRepublic #explosion #SantoDomingo pic.twitter.com/l21XLVFuyz— Mrgunsngear (@Mrgunsngear) August 15, 2023
По меньшей мере 89 человек погибли в результате пожара в историческом городе Лахайна на гавайском острове Мауи.