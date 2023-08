12 человек погибли в результате мощного взрыва в Доминикане

Согласно заявлению во вторник, около 55 человек также пропали без вести после инцидента в понедельник, который произошел в Вилья-Вальдес, провинция Сан-Кристобаль, пишет CNN.

В результате взрыва возле торгового центра полностью обрушились три строения.

В выступлении из Национального дворца в понедельник президент Луис Абинадер выразил обеспокоенность ситуацией и сказал, что внимательно следит за событиями.

Абинадер приказал мобилизовать службы экстренной помощи, в том числе 20 машин скорой помощи и 14 пожарных машин, для реагирования на инцидент, сообщили в экстренных службах.

Multiple explosions near a bakery & plastic factory in the Dominican Republic...#DominicanRepublic #explosion #SantoDomingo pic.twitter.com/l21XLVFuyz