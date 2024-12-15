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Мир

В Лондоне неизвестный застрелил женщину и ранил двух мужчин

убийство в Лондоне, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 19:17 Фото: X(Twitter)/@GBPBulldog
На Гиффард-роуд в Лондоне произошла стрельба. Под пули попала женщина и двое мужчин, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, женщину, которой, предположительно, было больше 40 лет, нашли раненой, но, несмотря на усилия экстренных служб, она скончалась на месте происшествия.

Как уточняется, один из пострадавших мужчин находится в критическом состоянии, жизни другого ничего не угрожает.

Информации о злоумышленнике на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что стрельба со смертельным исходом произошла на военной базе США.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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