В Лондоне неизвестный застрелил женщину и ранил двух мужчин

На Гиффард-роуд в Лондоне произошла стрельба. Под пули попала женщина и двое мужчин, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, женщину, которой, предположительно, было больше 40 лет, нашли раненой, но, несмотря на усилия экстренных служб, она скончалась на месте происшествия.

Как уточняется, один из пострадавших мужчин находится в критическом состоянии, жизни другого ничего не угрожает.

Информации о злоумышленнике на данный момент нет.

A Lady has been shot dead on the streets of London.

May her soul rest in peace 🙏

The locals are devastated 💔 pic.twitter.com/cpEA2txayJ — Dwaynamics (@dwaynamics) December 15, 2024

Ранее сообщалось, что стрельба со смертельным исходом произошла на военной базе США.