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Мир

Каменную скрижаль с десятью заповедями выставят на торги в Нью-Йорке

скрижаль, аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 17:53 Фото: sothebys
Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги в Нью-Йорке древнюю каменную скрижаль, возраст которой около 1500 лет, сообщает Zakon.kz.

Ожидается, что самая старая известная табличка с десятью заповедями из Ветхого Завета будет продана на аукционе за сумму до 2 миллионов долларов. С 5 декабря скрижаль доступна к просмотру в выставочном зале Sotheby’s, затем она поступит на аукцион, который состоится 18 декабря 2024 года.

По информации ученых, артефакт относится к поздней римско-византийской эпохе.

"Камень весом 115 фунтов и высотой два фута был обнаружен в 1913 году во время раскопок при строительстве новой железнодорожной линии в южной части территории современного Израиля. На скрижали написаны 10 библейских законов палеоеврейским шрифтом", – говорится в описании к лоту.

Интересно, что прежде чем скрижаль была обнаружена, ее почти тридцать лет использовали в качестве мостовой снаружи жилого дома. Надпись была размещена лицевой стороной вверх, и камень подвергался интенсивному пешеходному движению.

Ранее концептуальная работа под названием "Комедиант", созданная итальянским художником Маурицио Каттеланом, была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 6,2 млн долларов США. Произведение включало в себя банан, который был приклеен скотчем к стене.

Андрей Дюсупов
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