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Мир

Люди падают в обмороки: в Ташкенте побит температурный рекорд за последние полтора века

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 13:59 Фото: pixabay
В столице Узбекистана побит температурный рекорд за последние 157 лет. Столбики термометров 4 июля 2025 года показали +43,5°C, сообщает Zakon.kz.

По информации "Узгидромета", это самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный в Ташкенте именно в этот день, начиная с 1868 года.

"Новый рекорд всего на один градус ниже абсолютного исторического максимума, зафиксированного в Ташкенте 18 июля 1997 года, когда температура поднялась до +44,6°C", – говорят синоптики.

При этом, по данным Республиканского центра экстренной медпомощи, аномальная жара в Узбекистане прежде всего бьет по пожилым людям, а также тем, кто имеет хронические заболевания. Недавно в скорую помощь обратились почти 250 тысяч человек.

Между тем алматинцы тоже изнывают от жары. Синоптики обещают жителям мегаполиса понижение температуры воздуха и дожди только к концу предстоящей недели.

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Андрей Дюсупов
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