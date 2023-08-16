Министра финансов США накормили галлюциногенными грибами в Китае

Министр финансов США Джанет Йеллен отведала в Китае блюда из волшебных грибов под названием Jian shou qing, или "голубая рука". В июле во время визита в Пекин ее заметили за поеданием грибов, известных своими галлюциногенными свойствами, сообщает Zakon.kz.

Джанет Йеллен рассказала, что была с большой группой людей. Человек, организовавший ужин, сделал заказ сам, сообщает CNN.

"Там было вкусное грибное блюдо, но я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами. Я узнала об этом позже". Джанет Йеллен

Профессор Куньминского ботанического института Питер Мортимер сообщил, что грибы ланмаоа считаются ядовитыми, поскольку они могут быть галлюциногенными.

"Однако ученым пока не удалось определить соединения, вызывающие галлюцинации. Это остается некоторой загадкой, и большинство свидетельств носит анекдотический характер. У меня есть друг, который по ошибке съел их и три дня страдал галлюцинациями". Питер Мортимер

Йеллен находилась в Китае с четырехдневным визитом, который наряду с визитом госсекретаря Энтони Блинкена стал первым для высшего должностного лица США за последние три года.

Помощник Йеллен подтвердил, что министр финансов США ела грибное блюдо в этом ресторане. Сама министр заявила, что никто не пострадал от эффекта грибов.



"Я читала, что если грибы приготовлены правильно, что, я уверена, и было сделано в этом очень хорошем ресторане, то они не оказывают никакого влияния. Но всем нам понравились грибы и ресторан, и никто из нас не почувствовал никаких плохих последствий от их употребления". Джанет Йеллен

Сеть ресторанов, где ужинала Йеллен, позже сообщила, что визит политика привел к опустошению этого грибного блюда во всех его филиалах.