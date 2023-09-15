Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Галлюциногенные грибы начали использовать для психотерапии в США

Галлюциногенные грибы начали использовать для психотерапии в США Фото: wikimedia
Центр психотерапии с использованием галлюциногенных грибов открылся в американском штате Орегон. На "экспериментальное лечение" уже записались более трех тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Associated Press, в американском городе Юджин (штат Орегон) начал работу центр по экспериментальному лечению психических расстройств с помощью псилоцибина – вещества, которое содержится в галлюциногенных грибах.

В центре, который официально открыли в июне, смогут проходить лечение только люди старше 21 года. Им предложат шестичасовую терапию. Подтверждать психиатрический диагноз, чтобы получить лечение, не потребуется, но в терапии могут отказать тем, у кого острый психоз, суицидальные или маниакальные тенденции, а также тем, кто принимает антидепрессанты с литием. В процессе употребления чая из галлюциногенных грибов за пациентами будут следить врачи. Стоимость терапии, с учетом оплаты медицинских консультаций, для одного пациента может превысить 2 тысячи долларов.

Сейчас в очереди на экспериментальное лечение числятся уже более 3 тысяч человек с депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством и тревожностью, и клиника получила сотни тысяч запросов на лечение со всего света. В ближайшее время пациентов начнут принимать несколько аналогичных центров.

Псилоцибин легализовали в штате Орегон в 2020 году. Это наркотическое вещество, вызывающее чувства "растворения личности" и "единства со Вселенной", используют в своих ритуальных практиках индейцы Южной Америки. Профессиональные медики, однако, сомневаются в том, что наркотик можно безопасно использовать в благих целях. Орегонская ассоциация врачей-психиатров выступила с заявлением, в котором предупредила, что работа центров псилоцибиновой терапии "небезопасна и дает недостоверные обещания орегонцам, страдающим психическими расстройствами".

Ранее стало известно, кому эксперты не советуют употреблять грибы.

Читайте также

забастовки в Голливуде
Забастовка в Голливуде: сценаристы и крупные студии договорились о встрече
воспитание детей
Родители воспитывают независимость и воображение вместо послушания – исследование
Шнобелевскую премию-2023 присудили за изучение мертвых пауков и волос в носу
Шнобелевскую премию-2023 присудили за изучение мертвых пауков и волос в носу
Никита Дробны
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
Изменение исчисления ИПН, налоги
Как будут платить подоходный налог казахстанцы с 1 января 2025 года
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
дороги
В Алматы перекроют ряд улиц в связи с празднованием Дня города
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления