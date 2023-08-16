Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ослабление рубля бьет по Кыргызстану: в страну перевели меньше денег

Кыргызские крестьяне Фото: pixabay
В июне 2023 года мигранты перевели в Кыргызстан 163,5 млн долларов, что на 10,5 млн долларов меньше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит Национальный банк Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с июнем 2022-го показатель сократился в 1,9 раза, или на 153,7 млн долларов. Большая часть денежных переводов приходится на Россию – 148,3 млн долларов, сообщает 24.kg.

Из других государств в Кыргызстан перечислили 6,6 млн долларов. Из США – 5,1 млн долларов.

Всего за январь – июнь 2023 года граждане КР перевели в страну 961,5 млн долларов. Это на 28,6%, или на 386,1 млн долларов, меньше, чем в прошлом.

По итогам июня наблюдался и отток денежных средств – 32,4 млн доллара. Основную часть денег вывели в Россию (30,5 млн долларов).

Всего за шесть месяцев 2023 года из страны вывели 256,8 млн долларов, что на 105 млн долларов меньше показателя 2022 года.

Чистый приток денежных переводов в январе – июне 2023 года в Кыргызстан оценивается в 704,7 млн долларов. Это на 281,1 млн долларов меньше показателя прошлого полугодия.

По итогам 2022-го объем денежных переводов в страну составил 2 млрд 928,2 млн долларов. Из КР в другие государства перечислили 1 млрд 200,7 млн долларов. Чистый приток – 1 млрд 727,5 млн долларов.

Читайте также

Возвращение Пугачевой в Россию назвали попыткой "всех помирить"

Кения проведет расследование в отношении TikTok из-за проблем с психическим здоровьем

Американский телеведущий предложил всем женщинам улететь на Венеру

Данияр Кунафин
Россия Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Жители дачного массива устроили забастовку
Забастовку устроили жители Алматинской области
Дождь, мокрый снег, туман и сильный ветер прогнозируют в Казахстане
Дождь, мокрый снег, туман и сильный ветер прогнозируют в Казахстане
Разработана Методика расчета среднемесячной заработной платы работников
Среднемесячную зарплату казахстанцев начнут считать по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления