Ослабление рубля бьет по Кыргызстану: в страну перевели меньше денег

В июне 2023 года мигранты перевели в Кыргызстан 163,5 млн долларов, что на 10,5 млн долларов меньше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит Национальный банк Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с июнем 2022-го показатель сократился в 1,9 раза, или на 153,7 млн долларов. Большая часть денежных переводов приходится на Россию – 148,3 млн долларов, сообщает 24.kg.

Из других государств в Кыргызстан перечислили 6,6 млн долларов. Из США – 5,1 млн долларов.

Всего за январь – июнь 2023 года граждане КР перевели в страну 961,5 млн долларов. Это на 28,6%, или на 386,1 млн долларов, меньше, чем в прошлом.

По итогам июня наблюдался и отток денежных средств – 32,4 млн доллара. Основную часть денег вывели в Россию (30,5 млн долларов).

Всего за шесть месяцев 2023 года из страны вывели 256,8 млн долларов, что на 105 млн долларов меньше показателя 2022 года.

Чистый приток денежных переводов в январе – июне 2023 года в Кыргызстан оценивается в 704,7 млн долларов. Это на 281,1 млн долларов меньше показателя прошлого полугодия.

По итогам 2022-го объем денежных переводов в страну составил 2 млрд 928,2 млн долларов. Из КР в другие государства перечислили 1 млрд 200,7 млн долларов. Чистый приток – 1 млрд 727,5 млн долларов.