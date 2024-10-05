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Новый фильм о Джокере собрал в два раза меньше денег, чем первая часть

Новый фильм о Джокере собрал в два раза меньше денег, чем первый, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 22:30 Фото: wikipedia.org
Американский музыкально-психологический триллер "Джокер: Безумие на двоих" на предварительных показах собрал 7 млн долларов, что почти в два раза меньше результатов первого фильма, собравшего 13,3 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации Variety, сиквел сумеет достичь планки оригинального фильма, который при бюджете в 65 млн долларов в мировом прокате собрал 1,07 млрд долларов. "Джокер-2" стоил 200 млн долларов, однако он стартовал с провальным рейтингом на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Как уточняется, рейтинг картины остановился на отметке 39%, причем зрительская оценка составляет 37% "свежести".

Первые зрители заявили, что фильм оказался пустым и скучным, необычный прием с жанром мюзикла не помогает сохранить атмосферу, а сильные актерские перформансы Леди Гаги и Хоакина Феникса являются лишь ложкой меда в бочке дегтя.

Ранее сообщалось, что в США сняли документальный фильм, посвященный карьере и жизни семикратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике.

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