Новый фильм о Джокере собрал в два раза меньше денег, чем первая часть
По информации Variety, сиквел сумеет достичь планки оригинального фильма, который при бюджете в 65 млн долларов в мировом прокате собрал 1,07 млрд долларов. "Джокер-2" стоил 200 млн долларов, однако он стартовал с провальным рейтингом на агрегаторе Rotten Tomatoes.
Как уточняется, рейтинг картины остановился на отметке 39%, причем зрительская оценка составляет 37% "свежести".
Первые зрители заявили, что фильм оказался пустым и скучным, необычный прием с жанром мюзикла не помогает сохранить атмосферу, а сильные актерские перформансы Леди Гаги и Хоакина Феникса являются лишь ложкой меда в бочке дегтя.
Ранее сообщалось, что в США сняли документальный фильм, посвященный карьере и жизни семикратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике.