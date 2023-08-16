Арестованный за поджог Корана обвинил сына Кадырова в избиении

Арестованный по обвинению в поджоге Корана в Волгограде Никита Журавель сообщил, что в СИЗО его якобы избил сын главы Чечни Адам Кадыров, сообщает Zakon.kz.

Обращение Журавеля поступило к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Об этом она рассказала в Telegram.

"Ко мне поступило обращение обвиняемого Никиты Журавеля, который содержится в СИЗО в Грозном. Он утверждает, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров". Татьяна Москалькова

По словам омбудсмена, она обратилась к своему коллеге из Чечни Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку по данной жалобе, а также обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

Мансур Солтаев поговорил с Никитой Журавелем о произошедшем, отмечает ТАСС.

"Он рассказал, что при личной встрече с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, после того как он вышел, его избил Адам Кадыров. Якобы бил по рукам, по ногам. Никто не может быть подвержен истязаниям и избиению в Чеченской Республике. Будет проведена конкретная проверка". Мансур Солтаев

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сожжение священной книги вопиющим случаем, вызвавшим огромное возмущение в мусульманском обществе. Он опубликовал кадры митинга в Грозном, на который пришли около 60 тысяч человек.

Видеоролик с сожжением Корана 19-летним Журавелем у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде распространился 19 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 148 Уголовного кодекса РФ "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".