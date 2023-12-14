Кадыров объяснил решение его 16-летнего сына избить поджигателя Корана

Глава Чечни прокомментировал инцидент с его 16-летним сыном Адамом, который избил арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиту Журавеля. Кадыров отметил, что сын был готов к наказанию за свой поступок и счел бы его за честь, сообщает Zakon.kz.

Руководитель региона сделал заявление в ходе общения с жителями республики в прямом эфире.

"Он принял решение и проявил героизм, несмотря на то, какие последствия его могли ждать", — сказал Кадыров.

По его словам, Адам всей душой и сердцем болеет за свое государство и это понимают руководители других регионов, вручившие ему награды.

"Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело за избиение. Мол, будет 6-8 лет в тюрьме сидеть. Он [Адам] отвечал, что сочтет это наказание за честь", — сказал руководитель региона.

Кадыров также ответил на вопрос о раскаянии Журавеля. По его словам, он не верит в искренность арестованного.

"Он говорил, что хочет принять ислам, и извинялся. Конечно, все может быть, он может принять ислам и стать лучшим мусульманином. Если человек искренне извинился, мы готовы простить его. А так я не видел искренности в его глазах", — подчеркнул Кадыров.

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Сын главы Чечни после избиения Журавеля получил ряд наград, в их числе Орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", Орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", звание и медаль Героя Чечни и другие.

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Видео с избиением задержанного за сожжение Корана Журавеля Рамзан Кадыров опубликовал в сентябре. Глава региона признался, что гордится поступком сына.