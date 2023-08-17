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США ввели санкции против компании из Казахстана из-за КНДР

здание Минфина США Фото: Facebook/USTreasuryDept
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении трех юридических лиц, зарегистрированных в Казахстане, Словакии и России, сообщает Zakon.kz.

Эти компании подозревают в обходе санкций при сделках по продаже оружия между Россией и КНДР.

Речь идет о компаниях "Верус" (Россия), Defense Engineering Limited Liability Partnership (Казахстан) и Versor S.R.O. (Словакия).

30 марта 2023 года Минфин США включил в санкционный список гражданина Словакии Ашота Мкртычева за попытку содействовать сделкам по продаже оружия между Россией и КНДР.

По данным Минфина США, он организовал передачу России более двух десятков видов оружия и боеприпасов в обмен на ряд товаров в КНДР.

"Мкртычев является президентом компании Versor, основателем и владельцем компании Verus, а также единственным директором компании Defense Engineering. Мкртычев координировал свои действия с представителями закупочной службы КНДР и использовал Versor для проведения переговоров с зарубежными компаниями".Минфин США

В декабре 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла заявления США о поставке в Россию оружия из КНДР.

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Данияр Кунафин
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