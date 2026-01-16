Перевозки нефти и оружия: США ввели новые санкции против Ирана

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США заявило о том, что Соединенные Штаты расширили перечень лиц и организаций, включенных в санкции против Ирана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в список добавили 21 физическое и юридическое лицо, а также судно, за связи с правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла", также известным как хуситы.

Согласно данным минфина, внесенные в санкции лица и компании занимались перевозкой нефтепродуктов, закупкой оружия и оборудования двойного назначения, а также предоставляли финансовые услуги в интересах хуситов.

Ранее сообщалось, что Трамп ввел пошлины для бизнес-партнеров Ирана.