Согласно государственным данным, коэффициент рождаемости в Китае в 2022 году снизился до рекордно низкого уровня – 1,09, что является самым низким показателем среди стран с населением более 100 млн человек, сообщает Zakon.kz.

Демографы из Китайского исследовательского центра народонаселения и развития (China Population and Development Research Centre), государственного исследовательского учреждения Китая, опубликовали данные, согласно которым коэффициент рождаемости в 2022 году снизился до 1,09 с 1,15 в 2021 году. Это ниже показателя Японии за тот же период времени и лишь немного выше показателя Южной Кореи, который, по оценкам, составил 0,8, сообщает The Guardian.



Кроме того, Гонконгская ассоциация планирования семьи заявила, что число пар без детей на китайской территории достигло "тревожного" уровня. Согласно опубликованному во вторник исследованию, доля пар без детей в период с 2017 по 2022 год увеличится более чем в два раза – с 20,6% до 43,2%.

В прошлом году численность населения Китая впервые за шесть десятилетий сократилась на 850 тыс. человек и составила 1,41 млрд человек. По прогнозам, до конца века численность населения Китая составит менее 1 млрд человек. В апреле этого года численность населения Индии достигла 1,43 млрд человек, и она обогнала Китай как самая густонаселенная страна мира.

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Сокращение и старение населения Китая вызывает серьезную озабоченность у политиков. В период с 2019 по 2022 год численность населения трудоспособного возраста сократится более чем на 40 млн человек. В марте этого года на ежегодном заседании законодательного собрания несколько делегатов внесли предложения по стимулированию низкой рождаемости, такие как налоговые льготы, разрешение на юридическую регистрацию детей, рожденных от родителей, не состоящих в браке, и отмена ограничения на количество детей.

В 2016 году Китай отказался от политики одного ребенка, действовавшей с 1979 года. Теперь парам разрешено иметь до трех детей. Некоторые провинции пошли дальше в ослаблении ограничений. Так, в январе в провинции Сычуань с населением более 80 млн человек были сняты все ограничения на регистрацию рождений и отменено ограничение на количество детей на одного родителя. В некоторых провинциях молодоженам предоставляется отпуск для вступления в брак продолжительностью до 30 дней.

Однако ни одна из этих мер не привела к росту рождаемости. Молодые люди, особенно женщины, все чаще откладывают вступление в брак и рождение ребенка, считая, что воспитание ребенка обходится слишком дорого. Безработица среди молодежи в июне достигла рекордного уровня в 21,3%, а во вторник Национальное статистическое бюро Китая заявило, что прекращает публикацию данных по возрасту, что вызвало насмешки в Интернете.

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Эксперты говорят, что финансовые и административные стимулы будут малоэффективны в условиях экономической ситуации в целом, а женщины по-прежнему сталкиваются с дискриминацией на работе из-за их материнства.

Недавний опрос 2 459 студентов, проведенный учеными Чжэцзянского научно-технического университета, показал, что 30% из них "негативно относятся к браку".

Исследование показало, что многие студенты уже не считают брак неизбежным и не рассматривают его как единственный способ иметь детей. Студенты также считают, что "трудно примирить противоречие между рождением ребенка и карьерой".