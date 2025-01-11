На Тайване рождаемость достигла рекордно низкого уровня
Об этом пишет тайваньское Центральное новостное агентство (CNA) со ссылкой на департамент внутренних дел острова:
"В 2024 году родились 134 856 детей, что на 715 меньше, чем в 2023 году, и ниже, чем показатель 2022 года, когда родились 138 000 новорожденных".
По итогам года численность населения Тайваня составила 23 402 200 человек, что на 20 222 человека меньше, чем в 2023 году.
При этом доля жителей острова в возрасте 65 лет и старше составила 19,18% от общей численности населения Тайваня. Это значит, что остров рискует превратиться в так называемое "сверхстареющее общество", где количество людей старше 65 лет превышает 20%.
В РИА Новости отмечают, что с серьезными демографическими проблемами сегодня сталкивается и материковый Китай. Общий коэффициент рождаемости в КНР, согласно данным ООН, на 2024 год составил 1,01, что является одним из самых низких показателей в мире.
Ранее стало известно, насколько изменилась численность населения Казахстана в 2024 году.