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Мир

На Тайване рождаемость достигла рекордно низкого уровня

Дети, ребенок, детский сад, новорожденный , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 11:35 Фото: unsplash
По итогам 2024 года на Тайване родились 134 856 человек, что стало рекордно низким показателем, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет тайваньское Центральное новостное агентство (CNA) со ссылкой на департамент внутренних дел острова:

"В 2024 году родились 134 856 детей, что на 715 меньше, чем в 2023 году, и ниже, чем показатель 2022 года, когда родились 138 000 новорожденных".

По итогам года численность населения Тайваня составила 23 402 200 человек, что на 20 222 человека меньше, чем в 2023 году.

При этом доля жителей острова в возрасте 65 лет и старше составила 19,18% от общей численности населения Тайваня. Это значит, что остров рискует превратиться в так называемое "сверхстареющее общество", где количество людей старше 65 лет превышает 20%.

В РИА Новости отмечают, что с серьезными демографическими проблемами сегодня сталкивается и материковый Китай. Общий коэффициент рождаемости в КНР, согласно данным ООН, на 2024 год составил 1,01, что является одним из самых низких показателей в мире.

Ранее стало известно, насколько изменилась численность населения Казахстана в 2024 году.

Андрей Дюсупов
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