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Саудовская Аравия казнила американца за пытки и убийство своего отца

Саудовская Аравия Фото: pixabay
16 августа в Саудовской Аравии казнили гражданина США. Его осудили за пытки и убийство своего отца. Таким образом, число иностранцев, приговоренных к смертной казни в этом году, увеличилось по меньшей мере до 19, сообщает Zakon.kz.

Смертный приговор Бишою Шарифу Наджи Насифу был приведен в исполнение в районе Эр-Рияда, сообщает SCMP.

Суд установил, что Насиф, возраст которого не был назван, избил и задушил до смерти своего отца, а после смерти изуродовал его, а также употреблял наркотики и пытался убить другого человека.

Способ казни не уточняется, но в прошлом Саудовская Аравия часто прибегала к обезглавливанию при исполнении смертных приговоров.

В США не дали немедленных комментариев по поводу казни.

"Мы знаем об этих сообщениях и следим за ситуацией, но не имеем никакой конкретики".представитель Госдепартамента Ведант Патель

По его словам, последний раз сотрудник консульства США посещал Насифа в июле.

По данным организации Amnesty International, в прошлом году Саудовская Аравия заняла третье место в мире по количеству казней.

Помимо гражданина США, смертные приговоры были вынесены выходцам из таких стран, как Бахрейн, Бангладеш, Египет, Индия, Иордания, Непал, Пакистан, Филиппины и Йемен.

Наследный принц Мухаммед бин Салман, сын короля Салмана и фактический правитель страны, неоднократно заявлял, что королевство сокращает количество смертных казней. Он заявил, что королевство "избавилось" от смертной казни, за исключением случаев убийства или когда кто-то "угрожает жизни многих людей".

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