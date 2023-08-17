Саудовская Аравия казнила американца за пытки и убийство своего отца
Смертный приговор Бишою Шарифу Наджи Насифу был приведен в исполнение в районе Эр-Рияда, сообщает SCMP.
Суд установил, что Насиф, возраст которого не был назван, избил и задушил до смерти своего отца, а после смерти изуродовал его, а также употреблял наркотики и пытался убить другого человека.
Способ казни не уточняется, но в прошлом Саудовская Аравия часто прибегала к обезглавливанию при исполнении смертных приговоров.
В США не дали немедленных комментариев по поводу казни.
"Мы знаем об этих сообщениях и следим за ситуацией, но не имеем никакой конкретики".представитель Госдепартамента Ведант Патель
По его словам, последний раз сотрудник консульства США посещал Насифа в июле.
По данным организации Amnesty International, в прошлом году Саудовская Аравия заняла третье место в мире по количеству казней.
Помимо гражданина США, смертные приговоры были вынесены выходцам из таких стран, как Бахрейн, Бангладеш, Египет, Индия, Иордания, Непал, Пакистан, Филиппины и Йемен.
Наследный принц Мухаммед бин Салман, сын короля Салмана и фактический правитель страны, неоднократно заявлял, что королевство сокращает количество смертных казней. Он заявил, что королевство "избавилось" от смертной казни, за исключением случаев убийства или когда кто-то "угрожает жизни многих людей".