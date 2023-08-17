Саудовская Аравия казнила американца за пытки и убийство своего отца

16 августа в Саудовской Аравии казнили гражданина США. Его осудили за пытки и убийство своего отца. Таким образом, число иностранцев, приговоренных к смертной казни в этом году, увеличилось по меньшей мере до 19, сообщает Zakon.kz.

Смертный приговор Бишою Шарифу Наджи Насифу был приведен в исполнение в районе Эр-Рияда, сообщает SCMP.



Суд установил, что Насиф, возраст которого не был назван, избил и задушил до смерти своего отца, а после смерти изуродовал его, а также употреблял наркотики и пытался убить другого человека.



Способ казни не уточняется, но в прошлом Саудовская Аравия часто прибегала к обезглавливанию при исполнении смертных приговоров.

В США не дали немедленных комментариев по поводу казни.

"Мы знаем об этих сообщениях и следим за ситуацией, но не имеем никакой конкретики". представитель Госдепартамента Ведант Патель

По его словам, последний раз сотрудник консульства США посещал Насифа в июле.

По данным организации Amnesty International, в прошлом году Саудовская Аравия заняла третье место в мире по количеству казней.

Помимо гражданина США, смертные приговоры были вынесены выходцам из таких стран, как Бахрейн, Бангладеш, Египет, Индия, Иордания, Непал, Пакистан, Филиппины и Йемен.



Наследный принц Мухаммед бин Салман, сын короля Салмана и фактический правитель страны, неоднократно заявлял, что королевство сокращает количество смертных казней. Он заявил, что королевство "избавилось" от смертной казни, за исключением случаев убийства или когда кто-то "угрожает жизни многих людей".