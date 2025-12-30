"Кровавый год": Саудовская Аравия удивляет мир количеством казней

Саудовская Аравия второй год подряд обновляет свой рекорд по числу приведенных в исполнение смертных приговоров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет aol.com, соответствующую информацию опубликовала правозащитная организация Reprieve, отслеживающая казни в Саудовской Аравии.

По данным организации, в 2025 году в королевстве было казнено не менее 347 человек, тогда как в прошлом году эта цифра составила 345. Reprieve отмечает, что текущий год стал "самым кровавым" с момента начала мониторинга казней.

Большинство казненных – примерно две трети – были осуждены за преступления, не связанные с наркотиками. Более половины приговоренных были иностранцами, и, по всей видимости, их казнили в рамках объявленной Саудовской Аравией "войны с наркотиками".

Как заявил руководитель отдела по смертной казни по Ближнему Востоку и Северной Африке в организации Reprieve Джид Басюни, пытки и принудительные признания являются широко распространенной практикой в уголовно-правовой системе Саудовской Аравии.

