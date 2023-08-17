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В Ливане нет электричества почти сутки

Ливан остался без света Фото: pixabay
Ливан полностью обесточен уже более 20 часов. И.о. премьера в коротком заявлении пообещал, что "проблема будет решена в ближайшее время", сообщает Zakon.kz.

В стране не работают даже водонапорные станции. Больницы и критически важные объекты функционируют на дизель-генераторах, сообщает РИА Новости.

Подача электроэнергии прекращена на всей территории страны из-за отключения двух тепловых электростанций.

Две ТЭС являются на данный момент единственными снабжающими Ливан электроэнергией, суммарно они производят 550 мегаватт.

Из-за отключения света вышли из строя станции перекачки воды и различные объекты инфраструктуры.

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Данияр Кунафин
Ливан
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