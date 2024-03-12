Часть Шымкента осталась без электричества

Авария обесточила несколько микрорайонов в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 марта сообщили в городском акимате.

"В связи с аварийной ситуацией сегодня в микрорайонах Достык, Нуршуак, Северо-Запад, Солтустик Саяжай без электроснабжения остались более трех тысяч абонентов. В настоящее время специальная бригада проводит соответствующие ремонтные работы для устранения неисправностей", – говорится в сообщении.

Жилые дома обещают подключить к электричеству в течение двух часов.

Накануне, 11 марта, аналогичная история произошла в Рудном, где несколько улиц были обесточены.