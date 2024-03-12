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Часть Шымкента осталась без электричества

Шымент, отключение электричества, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 13:48 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Авария обесточила несколько микрорайонов в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 марта сообщили в городском акимате.

"В связи с аварийной ситуацией сегодня в микрорайонах Достык, Нуршуак, Северо-Запад, Солтустик Саяжай без электроснабжения остались более трех тысяч абонентов. В настоящее время специальная бригада проводит соответствующие ремонтные работы для устранения неисправностей", – говорится в сообщении.

Жилые дома обещают подключить к электричеству в течение двух часов.

Накануне, 11 марта, аналогичная история произошла в Рудном, где несколько улиц были обесточены. 

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