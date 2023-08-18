Биткоин заметно дешевеет третий день подряд
Фото: pixabay
Стоимость биткоина (BTC) опускалась на бирже ниже 25 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.
Как пишет портал CoinDesk, на криптобирже Binance биткоин падал на 9%. Снижение криптовалюты продолжается третий день подряд.
Уточняется, что отметку в 30 тыс. долларов биткоин в последний раз превышал 9 августа.
Другая популярная криптовалюта – эфир (ETH) упала на 11% примерно до 1600 долларов.
Портал добавил, что среди факторов, стоящих за снижением стоимости криптовалют и других рискованных активов, – достижение процентных ставок в США многолетних максимумов.
Ранее редакция Zakon.kz предоставляла цены на популярные криптовалюты на 13 августа.
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