Биткоин заметно дешевеет третий день подряд

Стоимость биткоина (BTC) опускалась на бирже ниже 25 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал CoinDesk, на криптобирже Binance биткоин падал на 9%. Снижение криптовалюты продолжается третий день подряд.

Уточняется, что отметку в 30 тыс. долларов биткоин в последний раз превышал 9 августа.

Другая популярная криптовалюта – эфир (ETH) упала на 11% примерно до 1600 долларов.

Портал добавил, что среди факторов, стоящих за снижением стоимости криптовалют и других рискованных активов, – достижение процентных ставок в США многолетних максимумов.

Ранее редакция Zakon.kz предоставляла цены на популярные криптовалюты на 13 августа.