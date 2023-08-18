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Свиную почку пересадили умершему человеку для исследования

Хирурги пересадили почку свиньи Фото: pixabay
Генетически модифицированная почка свиньи, пересаженная пациенту, умершему более месяца назад, продолжает нормально работать. Этот эксперимент является одним из нескольких, направленных на ускорение начала клинических испытаний на живых людях, сообщает Zakon.kz.

Операцию провела группа хирургов в Нью-Йорке 14 июля. Исследователи наблюдают за работой почки в течение второго месяца. Это самый длительный период функционирования генно-модифицированной свиной почки у человека.

"Действительно ли этот орган будет работать как человеческий? Пока все выглядит именно так".директор института трансплантации NYU Langone Роберт Монтгомери

Скончавшийся пациент, Морис Миллер, внезапно умер в возрасте 57 лет от ранее не диагностированного рака мозга, что исключает возможность обычного донорства органов.

Именно возможность того, что свиные почки однажды помогут решить проблему острой нехватки трансплантируемых органов, убедила семью Морриса пожертвовать тело для исследований.

Доктор Монтгомери заменил собственные почки умершего пациента на одну почку генетически модифицированной свиньи и наблюдал, как она сразу же начала вырабатывать мочу.

Исследование Нью-Йоркского университета является одним из нескольких, направленных на ускорение начала клинических испытаний на живых людях.

Также в среду исследователи из Университета Алабамы в Бирмингеме (UAB) сообщили о том, что пара генетически модифицированных свиных почек нормально функционировала в организме другого донора.

Почки не были отторгнуты и выделили мочу в течение четырех минут, произведя более 37 литров за первые 24 часа.

Они продолжали функционировать так же, как и в живом человеке, в течение всего семидневного исследования.

Результаты исследования UAB прошли экспертную оценку.

В качестве реципиента свиных почек был выбран 52-летний мужчина, страдавший высоким кровяным давлением и хронической болезнью почек второй стадии, который хотел, чтобы его тело было передано для исследований.

"Это было поистине необыкновенно - впервые в истории доклинических исследований продемонстрировать, что соответствующим образом модифицированные свиные почки могут обеспечить нормальную, поддерживающую жизнь человека функцию почек в безопасных условиях и при использовании стандартной схемы иммуносупрессии".директор медицинской школы Heersink Джейм Лок

Впервые пересадку почки от генетически модифицированной свиньи человеку провели в январе 2022 года.

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