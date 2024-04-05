Пациента с пересаженной почкой свиньи выписали из больницы

4 апреля первый пациент, которому была пересажена генетически модифицированная почка свиньи выписался из больницы, сообщает Zakon.kz.

По данным ВВС, спустя две недели после операции врачи больницы Massachusetts General посчитали возможным отправить 62-летнего Рика Слэймана домой. Это первая успешная операция такого рода: до сих пор их проводили только в тестовом режиме.

In a medical first, a 62-year-old man has been discharged from Massachusetts General Hospital after receiving a successful kidney transplant from a genetically modified pig#Pig #KidneyTransplant #MassachusettsGeneralHospital #PigKidney pic.twitter.com/e88w3akOYS — News18 (@CNNnews18) April 4, 2024

У Рика Слэймана давняя история почечной недостаточности: в 2018 году ему в этой же больнице пересадили человеческую донорскую почку, а до того он семь лет провел на гемодиализе. Спустя пять лет, в мае 2023 года, его организм отторг донорскую почку, и мужчине пришлось вернуться к диализу.

Это тоже давалось тяжело: его кровеносные сосуды столько раз использовались для диализа, что у него возникли осложнения сосудистого доступа. Каждые две недели пациенту приходилось ложиться в больницу для ликвидации тромбов и хирургических операций, что сильно ухудшало его качество жизни. Слэйман взвесил все за и против и решился на трансплантацию органа от животного.

"Я видел в этом не только возможность помочь мне, но и возможность дать надежду тысячам людей, которые не выживут без донорских органов", – сказал он.

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