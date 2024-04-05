Пациента с пересаженной почкой свиньи выписали из больницы
По данным ВВС, спустя две недели после операции врачи больницы Massachusetts General посчитали возможным отправить 62-летнего Рика Слэймана домой. Это первая успешная операция такого рода: до сих пор их проводили только в тестовом режиме.
In a medical first, a 62-year-old man has been discharged from Massachusetts General Hospital after receiving a successful kidney transplant from a genetically modified pig#Pig #KidneyTransplant #MassachusettsGeneralHospital #PigKidney pic.twitter.com/e88w3akOYS— News18 (@CNNnews18) April 4, 2024
У Рика Слэймана давняя история почечной недостаточности: в 2018 году ему в этой же больнице пересадили человеческую донорскую почку, а до того он семь лет провел на гемодиализе. Спустя пять лет, в мае 2023 года, его организм отторг донорскую почку, и мужчине пришлось вернуться к диализу.
Это тоже давалось тяжело: его кровеносные сосуды столько раз использовались для диализа, что у него возникли осложнения сосудистого доступа. Каждые две недели пациенту приходилось ложиться в больницу для ликвидации тромбов и хирургических операций, что сильно ухудшало его качество жизни. Слэйман взвесил все за и против и решился на трансплантацию органа от животного.
"Я видел в этом не только возможность помочь мне, но и возможность дать надежду тысячам людей, которые не выживут без донорских органов", – сказал он.
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