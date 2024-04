Пациента с пересаженной почкой свиньи выписали из больницы

По данным ВВС, спустя две недели после операции врачи больницы Massachusetts General посчитали возможным отправить 62-летнего Рика Слэймана домой. Это первая успешная операция такого рода: до сих пор их проводили только в тестовом режиме.

In a medical first, a 62-year-old man has been discharged from Massachusetts General Hospital after receiving a successful kidney transplant from a genetically modified pig