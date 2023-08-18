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Международная шахматная федерация запретила трансгендерам участвовать в соревнованиях для женщин

запрет трансгендеров на игры Фото: pixabay
Международная шахматная федерация, руководящий орган шахматной игры, обновила свои правила. Трансгендерам временно запретили участвовать в женских соревнованиях до проведения дополнительного анализа, сообщает Zakon.kz.

FIDE обновила свое руководство. Игрок, изменивший свой пол с мужского на женский, "не имеет права участвовать в официальных соревнованиях FIDE среди женщин до принятия дальнейшего решения FIDE", сообщает UPI.

"Такое решение должно быть основано на дополнительном анализе и принято Советом FIDE в кратчайшие сроки, но не более чем в течение двух лет. Ограничений на игру в открытом разделе для лица, сменившего пол, не существует".FIDE

В руководстве также отмечается, что игрок, имеющий какие-либо женские титулы, но сменивший пол на мужской, теряет эти титулы. Их восстановят, если игрок снова сменит пол. 

FIDE также заявила, что она имеет право информировать организаторов и другие соответствующие стороны о смене пола игрока, чтобы предотвратить "возможное нелегитимное участие игроков в турнирах".

Запрет вызвал вопросы о том, почему вообще соревнования разделяются по половому признаку.

В Центре трансгендерного равенства заявили, что новая политика FIDE опирается на "невежественные антитранс идеи" и является "оскорбительной для цисгендерных женщин, для трансгендерных женщин и для самой игры".

Данияр Кунафин
Интересное Швейцария
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