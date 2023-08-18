Непризнанная Казахстаном страна запретила въезд членам ОПГ Коспаева

Министерство внутренних дел непризнанного Казахстаном Северного Кипра объявило, что семерым казахстанцам запретили въезд, сообщает Zakon.kz.

Елдоса Коспаева и членов его ОПГ признали нежелательными для въезда в Северный Кипр.

"Мы работаем над тем, чтобы люди, связанные с организованными преступными организациями и причастные к преступности в своих странах, не могли попасть в Турецкую Республику Северного Кипра. Все наши усилия направлены на укрепление мира нашего народа и безопасности страны". Министр внутренних дел ТРСК Зия Озтюрклер

14 июля 2022 года стало известно, что в Департаменте экономических расследований по Алматы находятся дела по четырем заявлениям о рейдерских захватах, совершенных ОПГ Коспаева в Алматы и Алматинской области. Активных членов группы задержали.

На сегодняшний день от следствия скрываются Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов.

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В ноябре 2022 года Токаев заявил, что Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств. Заявление президент сделал в связи с настоятельной просьбой Эрдогана предоставить ТРСК статус наблюдателя в Организации тюркских государств.