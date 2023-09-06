Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Членов ОПГ Коспаева этапировали в Казахстан из Северного Кипра

Членов ОПГ Коспаева этапировали в Казахстан Фото: пресс-служба КНБ РК
КНБ РК провел операцию, по итогам которой 6 сентября из Северного Кипра в Казахстан этапировали семерых членов ОПГ Елдоса Коспаева, включая его самого, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ РК 6 сентября, членов ОПГ ранее объявило в международный розыск Агентство РК по финансовому мониторингу по подозрению в рейдерстве, создании и участии в организованной преступной группе.

"По версии следствия, члены ОПГ путем применения угроз и насилия захватывали имущество предпринимателей, отнимали их доли в компаниях, а также занимались теневым бизнесом. В рамках операции КНБ в тесном взаимодействии с зарубежными партнерами были проведены необходимые оперативные мероприятия по установлению мест нахождения, идентификации и задержанию участников группировки", – сообщили в ведомстве.
Членов ОПГ Коспаева этапировали в Казахстан

Фото: пресс-служба КНБ РК

Подозреваемых доставили в Астану под конвоем Службы специального назначения "А" КНБ и передали сотрудникам органа уголовного преследования.

Ранее Министерство внутренних дел не признанного Казахстаном Северного Кипра запретило членам ОПГ Коспаева въезд в страну.

Читайте также

Заболеваемость коронавирусом растет в трех городах Казахстана

В Карагандинской области отметили юбилей Олимпийского движения в РК

Никита Дробны
АФМ РК КНБ Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Токаев со студентами
Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Стрельба в бизнес-центре Алматы: охранник рассказал о происходящем за минуты до ЧП
Стрельба в бизнес-центре Алматы: охранник рассказал, что произошло за минуты до ЧП
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления