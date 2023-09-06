Членов ОПГ Коспаева этапировали в Казахстан из Северного Кипра

КНБ РК провел операцию, по итогам которой 6 сентября из Северного Кипра в Казахстан этапировали семерых членов ОПГ Елдоса Коспаева, включая его самого, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ РК 6 сентября, членов ОПГ ранее объявило в международный розыск Агентство РК по финансовому мониторингу по подозрению в рейдерстве, создании и участии в организованной преступной группе.

"По версии следствия, члены ОПГ путем применения угроз и насилия захватывали имущество предпринимателей, отнимали их доли в компаниях, а также занимались теневым бизнесом. В рамках операции КНБ в тесном взаимодействии с зарубежными партнерами были проведены необходимые оперативные мероприятия по установлению мест нахождения, идентификации и задержанию участников группировки", – сообщили в ведомстве.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Подозреваемых доставили в Астану под конвоем Службы специального назначения "А" КНБ и передали сотрудникам органа уголовного преследования.



Ранее Министерство внутренних дел не признанного Казахстаном Северного Кипра запретило членам ОПГ Коспаева въезд в страну.