Лукашенко рассказал, в каких случаях Беларусь может применить ядерное оружие

Президент Беларуси дал интервью украинской журналистке Диане Панченко и ответил на вопросы о возможном применении ядерного оружия, сообщает Zakon.kz.

По словам Лукашенко, ядерное оружие не будет применено, если против страны не будет агрессии.

"Если только против нас будет совершен акт агрессии, нападение на Беларусь, мы не будем медлить, ждать и прочее. Мы применим весь арсенал нашего оружия для сдерживания... Как только агрессия против нас, мы согласно плану (а планы я публично утвердил, но, конечно, не рассказал об этих планах конкретно, какие они будут) ответим мгновенно всем тем, что у нас есть. И ядерное оружие мы завозили не для того, чтобы кого-то напугать. Да, ядерное оружие – это сильный сдерживающий фактор. Но это тактическое ядерное оружие, не стратегическое. Поэтому мы применим его мгновенно, как только против нас будет агрессия". Александр Лукашенко

Президент обратил внимание, что беларусы не безумцы и не хотели бы применять ядерное оружие. Если против страны не будет совершаться агрессия, этого никогда не случится.





"Против Украины, если она совершит агрессию против нас, и не только ядерное оружие (будет применено). У нас кое-что есть, кроме ядерного оружия. И мы не будем вас предупреждать, что если вы перейдете красные линии, то мы по центрам принятия решений нанесем удар. Это будет сделано без предупреждения. Поэтому вы нас не трогайте. Мы вас не трогаем, и вы нас не трогайте. Это касается меньше всего Украины. Это касается прежде всего тех безумцев на Западе, которые там уже готовятся". Александр Лукашенко



