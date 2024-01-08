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Ситуация в Украине: бизнес выступил против проекта о мобилизации, в пяти областях объявили воздушную тревогу

ситуация в Украине Фото: ВСУ
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сообщает Zakon.kz.
  • В Подкарпатском воеводстве Польши неподалеку от Пшемысля произошло столкновение грузовика и автобуса с 52 пассажирами, четыре человека госпитализированы.
  • На Украине в селах участились ночные рейды в поисках подлежащих мобилизации, в случае, если представителям военкомата не открывают, они просто выбивают дверь, рассказали РИА Новости очевидцы.
  • Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики на заседании в понедельник признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.
  • В Еврокомиссии прокомментировали сообщения о вероятном использовании Россией баллистических ракет, полученных из Северной Кореи, в недавних атаках против Украины, предупредив об ответственности за нарушение Устава ООН и международного права.
  • Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Кувейта шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом и пригласил Кувейт принять участие в подготовке будущего Глобального саммита мира.
  • Созданный ВМС ВСУ новый Украинский морской коридор с августа 2023 года обеспечил экспорт почти 15 млн тонн продукции, в том числе 10 млн тонн агропродукции. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
  • Из-за ухудшения погодных условий – налипания мокрого снега и гололеда – в Украине обесточены около 400 населенных пунктов. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли промышленную зону в Шебекино Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
  • Национальный банк Украины (НБУ) готов участвовать в разработке скандального законопроекта о мобилизации, поскольку его положения предусматривают финансовые ограничения для уклонистов от военной службы. Об этом заявил глава регулятора Андрей Пышный.
  • Украина перевезла через "временные коридоры" в Черном море, созданные в августе после прекращения зерновой сделки, почти 15 млн т грузов. С таким утверждением выступил заместитель главы правительства - министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
  • ВСУ часто вынуждены применять FPV-дроны из-за нехватки артиллерийских снарядов, заявил The Wall Street Journal украинский вице-премьер Михаил Фёдоров.
  • Бизнес отказывается поддерживать новый законопроект о мобилизации на Украине, так как документ содержит нормы, которые могут привести к росту числа "зарплат в конвертах" и ухудшению условий для предпринимателей, сообщает украинская Европейская бизнес-ассоциация.

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