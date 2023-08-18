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В Британии суд признал медсестру виновной в убийстве семи младенцев

суд признал медсестру виновной в смерти младенцев Фото: pixabay
Суд присяжных в Великобритании признал бывшую медсестру из британского Честера Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Sky News, присяжные не смогли вынести вердикт по 6 пунктам обвинения в покушении на убийство.

"Бывшая медсестра Люси Летби признана виновной в убийстве 7 младенцев и покушении на убийство еще 6", – говорится в сообщении.

Приговор будет оглашен в понедельник.

Летби вменялось убийство 7 младенцев и попытке убийства 10 младенцев в неонатальном отделении больницы в Честере с июня 2015 по июнь 2016 года. По словам обвинения, она пыталась убить некоторых младенцев несколько раз, поэтому ей было предъявлено в общей сложности 22 пункта обвинения.

Между тем, женщина свою вину отрицает.

Ранее сообщалось, что в Актау женщина пыталась продать младенца.

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