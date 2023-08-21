В Британии медсестра получила пожизненный срок за убийство младенцев

Фото: Twitter/@GoldingBF

Бывшая медсестра в Великобритании Люси Летби по решению суда получила пожизненный срок за убийство 7 младенцев и попытку убийства еще 7 – одного ребенка она пыталась убить дважды, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: