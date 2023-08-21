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В Британии медсестра получила пожизненный срок за убийство младенцев

приговор суда Фото: Twitter/@GoldingBF
Бывшая медсестра в Великобритании Люси Летби по решению суда получила пожизненный срок за убийство 7 младенцев и попытку убийства еще 7 – одного ребенка она пыталась убить дважды, сообщает Zakon.kz.

Летби отказалась присутствовать на оглашении приговора.

"Люси Летби была приговорена к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение", – говорится в сообщении телеканала Sky News.

Уточняется, что медсестра получила 14 пожизненных сроков без права досрочного освобождения – по сроку за каждый пункт обвинения.

Между тем женщина свою вину отрицает.

Ранее сообщалось, что суд присяжных в Великобритании признал бывшую медсестру из британского Честера Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев.

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Елена Беляева
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