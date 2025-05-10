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Наука и технологии

Почему кошки живут дольше собак

домашние животные, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 09:11 Фото: pixabay
Млекопитающие с более устойчивым иммунитетом живут дольше своих сородичей – к такому выводу пришли ученые из Университета Бата, сообщает Zakon.kz.

По информации журнала Scientific Reports (SR), исследователи проанализировали геномы 46 видов млекопитающих и выяснили: максимальная потенциальная продолжительность жизни (то есть максимальный зарегистрированный возраст особи) тесно связана с числом генов, отвечающих за иммунную защиту. Такие гены помогают организму справляться с инфекциями, удалять поврежденные клетки и предотвращать развитие опухолей.

Авторы отмечают, что долгоживущие животные – например, киты и дельфины – обладают не только большим мозгом, но и расширенными семействами иммунных генов. Впрочем, даже виды с небольшим мозгом, как, например, голые землекопы или летучие мыши, тоже живут долго, если у них усилен иммунитет.

Таким образом, не только отдельные мутации, но и масштабные изменения в геноме – такие как дублирование целых семейств генов – играют ключевую роль в эволюции долголетия.

"Ранее уже было известно, что размер мозга связан с продолжительностью жизни. Мы же показали, что иммунная система – не менее важный фактор. Эти два механизма эволюционировали вместе, обеспечивая выживание и долголетие", – отметил автор работы доктор Бенджамин Падилья-Моралес.

Теперь исследователи планируют изучить гены, связанные с онкологическими заболеваниями, чтобы понять, как именно они влияют на продолжительность жизни у разных видов.

Ранее исследователи выяснили, почему кошки так много спят.

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Андрей Дюсупов
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