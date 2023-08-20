Во Флориде от плотоядных бактерий погибли пять человек

Департамент здравоохранения заявил о том, что в районе залива Тампа-Бэй от плотоядных бактерий погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Fox News, бактерию Vibrio Vulnificus нашли на местных пляжах. Ее средой обитания является солоноватая морская вода, так как для ее жизнедеятельности требуется соль. Бактерии обычно размножаются быстрее в теплое время года.

Между тем, инфекции считаются редкими, но представители здравоохранения говорят, что людям с открытыми ранами, порезами или царапинами следует держаться подальше от воды.

"В этом году от зарегистрированных бактериальных инфекций умерли пять человек, в том числе двое в округе Хилсборо и по одному в округах Паско, Полк и Сарасота. С января во Флориде было зарегистрировано 26 случаев заражения Vibrio Vulnificus", – говорится в сообщении.

Специалисты центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) информируют, что некоторые инфекции, вызванные Vibrio vulnificus, приводят к некротизирующему фасциту, тяжелой инфекции, при которой плоть вокруг открытой раны отмирает. Плотоядные бактерии также могут привести к разрушению кожи и язвам.

Ранее сообщалось, что из-за плотоядной бактерии австралийке пришлось сделать 15 операций и заново учиться ходить.