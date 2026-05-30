Мир

Вспышку опасной бактерии отмечают в прибрежных водах США

Во Флориде с начала года зарегистрировано пять случаев заражения бактерией Vibrio vulnificus, известной как "плотоядная", сообщает Zakon.kz.

Как пишет People со ссылкой на данные Департамента здравоохранения штата, по состоянию на 23 мая случаи выявлены в округах Майами-Дейд, Хиллсборо, Ли, Палм-Бич и Сент-Джонс. Один из них – 74-летний житель округа Сент-Джонс, о котором сообщает New England Journal of Medicine.

Мужчина, ранее не имевший серьезных заболеваний, получил порез на ноге и искупался в водах Мексиканского залива у побережья Флориды. Вскоре рана начала быстро ухудшаться: появилась боль, синяки, а через два дня – изменение цвета кожи и отек, распространившийся также на руку.

На третий день он обратился за медицинской помощью и был экстренно прооперирован. Врачи удалили омертвевшие ткани и подтвердили инфекцию Vibrio vulnificus. Пациент выжил, однако ему пришлось провести ампутацию ноги выше колена, а также пройти пересадку кожи на руке.

Власти отмечают, что число случаев уже превысило показатели аналогичного периода прошлого года. В Департаменте здравоохранения Флориды предупреждают о росте заболеваемости в летний сезон.

По данным за последние три года, в штате зафиксировано 161 заражение и 35 летальных исходов.

Как уточняет Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), бактерия естественным образом обитает в прибрежных и солоноватых водах. Заражение чаще всего происходит при употреблении сырых морепродуктов, особенно устриц, а также через открытые раны при контакте с морской водой.

Наибольший риск приходится на период с мая по октябрь, когда вода становится теплее.

Инфекция может проявляться по-разному:

  • при заражении крови – лихорадка, озноб и резкое падение давления;
  • при раневой форме – воспаление, отек и выделения;
  • при пищевом заражении – симптомы, схожие с отравлением.

В CDC подчеркивают, что болезнь лечится антибиотиками, однако в тяжелых случаях может потребоваться ампутация пораженных конечностей. Смертность достигает одного случая из пяти, а в отдельных ситуациях летальный исход наступает в течение одного-двух дней после появления симптомов.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в глубинах океана пугающих новых существ.

