Вспышку опасной бактерии отмечают в прибрежных водах США
Как пишет People со ссылкой на данные Департамента здравоохранения штата, по состоянию на 23 мая случаи выявлены в округах Майами-Дейд, Хиллсборо, Ли, Палм-Бич и Сент-Джонс. Один из них – 74-летний житель округа Сент-Джонс, о котором сообщает New England Journal of Medicine.
Мужчина, ранее не имевший серьезных заболеваний, получил порез на ноге и искупался в водах Мексиканского залива у побережья Флориды. Вскоре рана начала быстро ухудшаться: появилась боль, синяки, а через два дня – изменение цвета кожи и отек, распространившийся также на руку.
На третий день он обратился за медицинской помощью и был экстренно прооперирован. Врачи удалили омертвевшие ткани и подтвердили инфекцию Vibrio vulnificus. Пациент выжил, однако ему пришлось провести ампутацию ноги выше колена, а также пройти пересадку кожи на руке.
Власти отмечают, что число случаев уже превысило показатели аналогичного периода прошлого года. В Департаменте здравоохранения Флориды предупреждают о росте заболеваемости в летний сезон.
По данным за последние три года, в штате зафиксировано 161 заражение и 35 летальных исходов.
Как уточняет Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), бактерия естественным образом обитает в прибрежных и солоноватых водах. Заражение чаще всего происходит при употреблении сырых морепродуктов, особенно устриц, а также через открытые раны при контакте с морской водой.
Наибольший риск приходится на период с мая по октябрь, когда вода становится теплее.
Инфекция может проявляться по-разному:
- при заражении крови – лихорадка, озноб и резкое падение давления;
- при раневой форме – воспаление, отек и выделения;
- при пищевом заражении – симптомы, схожие с отравлением.
В CDC подчеркивают, что болезнь лечится антибиотиками, однако в тяжелых случаях может потребоваться ампутация пораженных конечностей. Смертность достигает одного случая из пяти, а в отдельных ситуациях летальный исход наступает в течение одного-двух дней после появления симптомов.
