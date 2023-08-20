Умер актер из "Бриллиантовой руки" и "12 стульев" Игорь Ясулович

Известный российский актер театра и кино Игорь Ясулович скончался в возрасте 81 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил Российский институт театрального искусства – ГИТИС.

"С огромной скорбью сообщаем, что наш мастер Игорь Николаевич Ясулович покинул нас. Большая честь быть продолжателями вашего слова, света, мысли и искусства, которое мы так же передадим со временем из уст в уста, из действия в действие, из мысли в мысль, а значит, Вы и Ваше будете с нами и после нас еще очень долго. Спасибо, наш Дорогой Мастер, учитель, наставник! Очень гордо быть курсом, носящим ваше имя, быть вашим последним выпуском. Бесконечно любим, безмерно уважаем, уже скучаем", – говорится в сообщении.

Как пишет портал vedomosti.ru, в июле Ясулович был госпитализирован в одну из московских клиник. Как отмечалось, у актера было подозрение на острое повреждение почек, ему провели две операции.

Ясулович окончил актерский и режиссерский факультеты ВГИКа. В его карьере свыше 120 ролей, например, в картинах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Бег", "Через тернии к звездам" и других.

Ранее сообщалось, что британский актер Даррен Кент, ставший известным благодаря участию в сериале "Игры престолов", умер в возрасте 36 лет после продолжительной болезни.