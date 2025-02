Зеленский прибыл в Турцию

Визит в Турцию состоялся по приглашению главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе встречи будет обсуждаться стратегическое партнерство и укрепление сотрудничества двух стран. Также лидеры обменяются мнениями о последних событиях в Украине и других региональных и глобальных проблемах, написал 17 февраля представитель администрации президента Турции Фахреттин Алтун на своей странице в Х.

17 февраля глава МИД республики Хакан Фидан заявил, что Анкара готова сыграть любую роль, чтобы способствовать миру в Украине и восстановлению страны. По его мнению, достичь соглашения будет "очень сложно".

Он также отметил, что все участники конфликта, в том числе не воюющие напрямую, ставят на первое место свои приоритеты.

В своих соцсетях Зеленский отметил, что в рамках официального визита в Турцию планируется обсуждение возвращения пленных домой, вопросов продовольственной безопасности. Образовательная и культурная дипломатия первой леди Украины Елены Зеленской.

Official visit to Türkiye together with the First Lady @ZelenskaUA. Meetings with President Recep Tayyip Erdoğan @RTErdogan and First Lady @EmineErdogan.



