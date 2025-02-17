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Мир

Зеленский прибыл в Турцию

Украина, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 03:00 Фото: Х/ZelenskyyUa
Ночью 18 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару, сообщает Zakon.kz.

Визит в Турцию состоялся по приглашению главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе встречи будет обсуждаться стратегическое партнерство и укрепление сотрудничества двух стран. Также лидеры обменяются мнениями о последних событиях в Украине и других региональных и глобальных проблемах, написал 17 февраля представитель администрации президента Турции Фахреттин Алтун на своей странице в Х.

17 февраля глава МИД республики Хакан Фидан заявил, что Анкара готова сыграть любую роль, чтобы способствовать миру в Украине и восстановлению страны. По его мнению, достичь соглашения будет "очень сложно".

"В идеальном мире мы, конечно, хотели бы, чтобы территориальная целостность Украины была сохранена. Но сейчас, к сожалению, приходится принимать неприятные решения. Сейчас стороны пытаются сделать этот выбор: что они могут отдать, что сохранить, о чем можно поговорить позже", – сказал Фидан.

Он также отметил, что все участники конфликта, в том числе не воюющие напрямую, ставят на первое место свои приоритеты.

В своих соцсетях Зеленский отметил, что в рамках официального визита в Турцию планируется обсуждение возвращения пленных домой, вопросов продовольственной безопасности. Образовательная и культурная дипломатия первой леди Украины Елены Зеленской.

В Турцию чета Зеленских прибыла после посещения Арабских Эмиратов. А часами ранее глава МИД России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для встречи с представителями администрации США.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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