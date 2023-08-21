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Самая красивая уборщица улиц Таиланда назвала свой заработок

ТикТок уборщица Фото: Tiktok/Pattaramon Thocharoen
27-летняя Паттарамон Тхочароен, известная в TikTok как "Боу", имеет более 300 тыс. подписчиков в соцсети. Ее "самой красивой уборщицей улиц Таиланда", сообщает Zakon.kz.

У Паттарамон Тхочароен есть два сына, девяти и шести лет. Видеоролики Паттарамон часто носят легкомысленный характер: она танцует или реагирует на необычные или забавные ситуации, возникающие в ходе ее повседневной работы, сообщает AsiaOne.

В 2022 году она прославилась благодаря коротким видеороликам, которые она выкладывает в TikTok.

"Это была профессия, которой занимались мои родители, чтобы вырастить меня, поэтому я горжусь ею".Паттарамон Тхочароен

Ее мать подметала улицы, а отец – водил мусоровоз. Оба они уже на пенсии.

Контраст между ее повседневной работой, включающей уборку мусора и чистку асфальта, и ее гламурной внешностью несколько разителен. Но это позволило ей не только расширить круг своих поклонников, но и увеличить доход.

Она зарабатывает около 12 тыс. бат (154 тыс. тенге) в месяц, подметая улицы в одном из районов Бангкока. Также она зарабатывает 50 тыс. бат (642 тыс. тенге) в TikTok. Сейчас у нее более 300 тыс. подписчиков.

"Теперь я более стабильна в финансовом плане. Я могу больше тратить на такие мелочи, как экспресс-доставка при совершении покупок в Интернете или на приятные обеды с семьей".Паттарамон Тхочароен

По имеющимся данным, более 80% из 70-миллионного населения Таиланда являются пользователями социальных сетей. По разным оценкам, в Таиланде насчитывается 41 млн активных пользователей TikTok.

Данияр Кунафин
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