Самая красивая уборщица улиц Таиланда назвала свой заработок
У Паттарамон Тхочароен есть два сына, девяти и шести лет. Видеоролики Паттарамон часто носят легкомысленный характер: она танцует или реагирует на необычные или забавные ситуации, возникающие в ходе ее повседневной работы, сообщает AsiaOne.
В 2022 году она прославилась благодаря коротким видеороликам, которые она выкладывает в TikTok.
"Это была профессия, которой занимались мои родители, чтобы вырастить меня, поэтому я горжусь ею".Паттарамон Тхочароен
Ее мать подметала улицы, а отец – водил мусоровоз. Оба они уже на пенсии.
Контраст между ее повседневной работой, включающей уборку мусора и чистку асфальта, и ее гламурной внешностью несколько разителен. Но это позволило ей не только расширить круг своих поклонников, но и увеличить доход.
Она зарабатывает около 12 тыс. бат (154 тыс. тенге) в месяц, подметая улицы в одном из районов Бангкока. Также она зарабатывает 50 тыс. бат (642 тыс. тенге) в TikTok. Сейчас у нее более 300 тыс. подписчиков.
"Теперь я более стабильна в финансовом плане. Я могу больше тратить на такие мелочи, как экспресс-доставка при совершении покупок в Интернете или на приятные обеды с семьей".Паттарамон Тхочароен
По имеющимся данным, более 80% из 70-миллионного населения Таиланда являются пользователями социальных сетей. По разным оценкам, в Таиланде насчитывается 41 млн активных пользователей TikTok.