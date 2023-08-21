Ситуация в Украине: в Киевской области произошел пожар на складе МВД, Зеленский поблагодарил Данию за помощь

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении, которое транслировалось в эфире телеканала "Рада", поблагодарил Данию за помощь Украине, пообещал вновь приехать и поднять тост, сообщает Zakon.kz.

На большей части Украины ввели чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за жары.

В Копенгагене состоялась аудиенция президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской у Королевы Дании Маргрете II, а также у членов королевской семьи – Кронпринца Фредерика и Кронпринцессы Мэри.



Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать военный аэродром "Шайковка", расположенный в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Польша получила первую южнокорейскую ракетную установку K239 Chunmoo, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что пожар произошел на складе экспертно-криминалистического центра МВД в Киевской области, есть пострадавшие среди сотрудников.



Уголовное дело заведено после взрыва на складе научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины в Киевской области, сообщили в понедельник в госбюро расследований (ГБР).

ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги, которого подозревают в совершении диверсии в Херсоне, сообщили в региональном управлении службы.

Украинский военный чиновник дал понять, что Киев не отмечает зоны, где применяются кассетные боеприпасы, сообщила газета Washington Post.

Почти четверть мостовых сооружений на Украине находятся критическом состоянии, сообщает министерство инфраструктуры страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на результаты по посредничеству Анкары в урегулировании конфликта на Украине.

Швеция на данный момент не планирует поставлять Украине истребители Gripen, заявил шведскому телеканалу TV4 премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

В школьную программу 10-11-х классов по начальной военной подготовке в России включили тему беспилотников.

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