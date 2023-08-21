Ситуация в Украине: в Киевской области произошел пожар на складе МВД, Зеленский поблагодарил Данию за помощь
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении, которое транслировалось в эфире телеканала "Рада", поблагодарил Данию за помощь Украине, пообещал вновь приехать и поднять тост, сообщает Zakon.kz.
- На большей части Украины ввели чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за жары.
- В Копенгагене состоялась аудиенция президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской у Королевы Дании Маргрете II, а также у членов королевской семьи – Кронпринца Фредерика и Кронпринцессы Мэри.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать военный аэродром "Шайковка", расположенный в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.
- Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
- Польша получила первую южнокорейскую ракетную установку K239 Chunmoo, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
- Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что пожар произошел на складе экспертно-криминалистического центра МВД в Киевской области, есть пострадавшие среди сотрудников.
- Уголовное дело заведено после взрыва на складе научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины в Киевской области, сообщили в понедельник в госбюро расследований (ГБР).
- ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги, которого подозревают в совершении диверсии в Херсоне, сообщили в региональном управлении службы.
- Украинский военный чиновник дал понять, что Киев не отмечает зоны, где применяются кассетные боеприпасы, сообщила газета Washington Post.
- Почти четверть мостовых сооружений на Украине находятся критическом состоянии, сообщает министерство инфраструктуры страны.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на результаты по посредничеству Анкары в урегулировании конфликта на Украине.
- Швеция на данный момент не планирует поставлять Украине истребители Gripen, заявил шведскому телеканалу TV4 премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
- В школьную программу 10-11-х классов по начальной военной подготовке в России включили тему беспилотников.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript