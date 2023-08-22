84-летняя американка стремится прыгнуть с парашютом 1000 раз

84-летняя жительница Денвера, штат Колорадо, приближается к своему 600-му прыжку с парашютом. Ее цель – достичь 1000 прыжков, сообщает Zakon.kz.

Ким Кнор начала прыгать с парашютом в возрасте 20 лет в 1959 году, а в 1962 году она стала членом первой женской парашютной команды США, сообщает UPI.



По ее словам, благодаря своему увлечению парашютным спортом она познакомилась со своим мужем.

Ким Кнор позабыла о своем увлечении после того, как ее муж попал в серьезную аварию. После его смерти в 2003 году она возобновила прыжки.



"У меня есть выбор: смотреть телевизор или сидеть перед компьютером, или выходить на улицу, прыгать и путешествовать по стране". Ким Кнор

В 2013 году ее включили в Международный музей и зал славы парашютизма.

Внук Кнор, Джон Норсен, сопровождал свою бабушку и впервые прыгнул с парашютом во время уикенда.

"Я просто следую традиции, согласно которой все члены нашей семьи впервые прыгают вместе с ней". Джон Норсен

По словам Кнор, она прыгнула с парашютом 580 раз. Она не собирается сбавлять обороты, ее цель – 1000 прыжков.



