Дом, где родился Гитлер, превратят в полицейский участок

МВД Австрии заявило, что перестройка дома, в котором родился Адольф Гитлер, будет осуществляться в соответствии с планом, сообщает Zakon.kz.

После многолетних юридических тяжб правительство приняло решение превратить дом в северном городе Браунау, где в 1889 году родился Гитлер, в полицейский участок с центром обучения правам человека. Работы начнутся 2 октября, сообщает The Guardian.



Пытаясь предотвратить превращение здания на границе с Германией в святыню неонацистов, правительство в 2016 году взяло под свой контроль ветхое здание. Экспроприация завершила горькую историю между государством и бывшим владельцем.

Стоимость спорной перепланировки углового дома площадью 800 кв. м оценивается в 20 млн евро. Работы планируется завершить к 2025 году, а полицейский участок должен быть введен в эксплуатацию к 2026 году.



Гитлер провел в этом доме совсем немного времени, но он продолжает привлекать сторонников нацизма со всего мира.

Германия аннексировала Австрию в 1938 году, и хотя многие нацисты, начиная с Гитлера, были австрийцами, историки отмечают, что эта страна не спешит признавать свою ответственность за Холокост и другие преступления нацистов до и во время Второй мировой войны.