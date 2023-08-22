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В Пакистане шесть детей и два учителя застряли на канатной дороге на высоте 274 метров

Спасательная операция в Пакистане Фото: Zahid Khan Swati
Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар распорядился направить вертолет для их спасения, сообщает Zakon.kz.

В Пакистане ведутся чрезвычайно рискованные спасательные работы по спасению шести детей и двух учителей, оказавшихся в ловушке на кресельной канатной дороге, висящей на высоте 274 метров над каньоном, сообщает Sky News.

Канатная дорога, перекинутая через реку и соединяющая деревни в районе Баттаграм провинции Хайбер-Пахтунхва, используется местными жителями, чтобы сократить расстояние до близлежащих школ, государственных учреждений и других предприятий.

Дети пользовались кресельной канатной дорогой, чтобы добраться до школы, но с 7 утра по местному времени оказались в затруднительном положении.

Представитель управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Таймур Хан сообщил, что по поручению временного премьер-министра на место происшествия направили вертолет, чтобы попытаться извлечь восьмерых детей из кресельной канатной дороги.

Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана сообщило, что на канатной дороге оборвался трос, и попытки устранить неисправность не увенчались успехом.

Один из спасателей сообщил, что один ребенок потерял сознание "от жары и страха".

Спасательная операция осложняется порывистым ветром.

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Данияр Кунафин
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