Власти Пакистана запретили Новый год

Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар в четверг объявил о введении полного запрета на празднование в стране Нового года в знак солидарности с населением сектора Газа, сообщает Zakon.kz

"Принимая во внимание ситуацию, правительство Пакистана решило запретить все празднования, связанные с Новым годом", - заявил Анваар-уль-Хак Какар в эфире телеканала Geo и призвал нацию встретить первый рассвет 2024-го с подобающей скромностью.

Глава временного кабинета министров подчеркнул, что с начала октября более 21 тысячи палестинцев были убиты израильской армией.

"Весь пакистанский народ и мусульманский мир переживают крайнюю боль из-за убийства невинных детей и геноцида безоружных палестинцев в Газе и на Западном берегу Иордана", - передал слова Какара ТАСС.

Как было отмечено Пакистан заявлял о тяжелом положении палестинского народа на всех доступных глобальных форумах и будет продолжать делать это и в будущем, чтобы остановить кровопролитие в Газе.

Ранее Министерство здравоохранения анклава заявило о том, что число жителей сектора Газа, погибших с 7 октября в результате ударов Израиля, превысило 20,4 тыс., более 54 тыс. человек пострадали.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности, израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.