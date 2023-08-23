Военные вытащили восемь человек из висящей канатной дороги в Пакистане

В Пакистане шестеро детей и двое взрослых оказались в ловушке, когда трос оборвался во время переправы через речной каньон. Операция по спасению длилась день, сообщает Zakon.kz.

Спецназ с помощью вертолетов, самодельного кресельного подъемника спас восемь человек из сломанной канатной дороги, висевшей в 274 метрах над ущельем в отдаленной горной части Пакистана, сообщает Al Jazeera.

Жители использовали громкоговорители в мечетях, чтобы оповестить о ЧС районные власти, и сотни людей собрались по обе стороны ущелья, находящегося в нескольких часах езды от крупного города, чтобы наблюдать за развитием драмы.

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Военные использовали трос, удерживающий гондолу от падения в долину, в качестве зиплайна для спасения застрявших до поздней ночи. Последними из кабины вытащили взрослых.

Allahu Akbar! All 8 people who were stuck on a cable car in Pakistan have been rescued!pic.twitter.com/Y9tkxlBljD — ilmfeed (@IlmFeed) August 22, 2023

Жители деревень часто пользуются канатными дорогами для передвижения по горным районам Пакистана. Однако зачастую эти канатные дороги плохо обслуживаются, и каждый год люди гибнут или получают травмы во время поездки на них.

Президент Пакистана Ариф Алви призвал власти срочно провести "комплексное обследование" всех канатных дорог в стране.