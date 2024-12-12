Президента Южной Кореи хотят отстранить от работы

12 декабря председатель правящей партии "Сила народа" Хан Дон Хун заявил о необходимости отстранить от государственных дел президента Юн Сок Ёля, сообщает Zakon.kz.

Громкое заявление он сделал на пресс-конференции, в ходе которой озвучил об отказе президента Юн Сок Ёля добровольно уйти в отставку. С его слов, президент нарушил тем самым данное им общественности обещание оставить на рассмотрение партии такие вопросы как срок его полномочий и другие.

В этой связи Хан, как лидер правящей партии, подчеркнул необходимость немедленного отстранения Юна от государственным дел, включая лишение полномочий главнокомандующего вооруженными силами.

Хан Дон Хун, фото: newsis

В качестве единственного эффективного способа добиться этого политик назвал участие в голосовании по вопросу импичмента. Хан Дон Хун заявил, что во время следующей процедуры 14 декабря, члены партии будут присутствовать в зале заседания и голосовать согласно своим убеждениям и совести.

Тем временем число депутатов от правящей партии "Сила народа", публично заявивших о готовности поддержать инициативу оппозиции о вынесении президенту Юн Сок Ёлю импичмента, увеличилось до шести. Сегодня о своем намерении проголосовать "за" сообщил Чин Чон О.

Чин Чон О, фото: newsis

Для принятия законопроекта об импичменте необходимо согласие минимум восьми членов правящей партии.

7 декабря Парламент Южной Кореи не смог собрать необходимое количество голосов для объявления импичмента президенту Юн Сок Ёлю.