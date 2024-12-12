Экстренную операцию на мозге провели президенту Бразилии

Луис Инасиу Лула да Силва 10 декабря перенес экстренную операцию на мозге после внутричерепного кровоизлияния, сообщает Zakon.kz.

Внутричерепное кровоизлияние стало следствием несчастного случая, когда в октябре президент упал в своей резиденции и затем пожаловался на головные боли. Нынешняя операция прошла успешно.

"79-летний Лула чувствует себя хорошо", – рассказали в госпитале "Сирио-Либанес" в Сан-Паулу.

Следующая операция ожидается сегодня 12 декабря. По словам лечащего врача Роберто Калила, новое вмешательство необходимо, чтобы минимизировать риск кровотечения.

"Операция является ожидаемой и относительно простой, она продлится около часа", – отметил врач.

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