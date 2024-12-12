Экстренную операцию на мозге провели президенту Бразилии
Фото: Х/LulaOficial
Луис Инасиу Лула да Силва 10 декабря перенес экстренную операцию на мозге после внутричерепного кровоизлияния, сообщает Zakon.kz.
Внутричерепное кровоизлияние стало следствием несчастного случая, когда в октябре президент упал в своей резиденции и затем пожаловался на головные боли. Нынешняя операция прошла успешно.
"79-летний Лула чувствует себя хорошо", – рассказали в госпитале "Сирио-Либанес" в Сан-Паулу.
#EquipeLula pic.twitter.com/mzT0EQfEB6— Lula (@LulaOficial) December 11, 2024
Следующая операция ожидается сегодня 12 декабря. По словам лечащего врача Роберто Калила, новое вмешательство необходимо, чтобы минимизировать риск кровотечения.
"Операция является ожидаемой и относительно простой, она продлится около часа", – отметил врач.
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